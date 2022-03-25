Его главный бой – защита Украины! Промоутер Ломаченко поддержал позицию боксера

Василий Ломаченко остался патриотом своей страны, и не пошел на шаг против закона покинуть страну во время войны.

Все детали договоренностей с украинскими властями рассказал промоутер украинского боксера Боб Арум:

Все было сделано. Эгис, менеджер Ломаченко, связался с министром спорта Украины. Он получил специальное разрешение, чтобы Ломаченко выехал, несмотря на то, что в его возрасте нельзя выехать, и устроил этот титульный бой в Австралии. Но Ломаченко отказался уезжать. Он сказал, что ему без разницы, кто выдал разрешение, что он будет сражаться, чтобы защищать свою страну.

Он остался в Украине, поэтому Камбососу пришлось смотреть в сторону другого соперника. Надеюсь, что в скором времени состоится анонс, и Top Rank будет участвовать в этом вместе с компанией Лу ДиБеллы.