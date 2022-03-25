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Его главный бой – защита Украины! Промоутер Ломаченко поддержал позицию боксера

Евгений Щербаков
25 марта, 09:20
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, как отреагировал украинский боксер на предложение покинуть страну

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Василий Ломаченко остался патриотом своей страны, и не пошел на шаг против закона покинуть страну во время войны.

Боб Арум и Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

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Все детали договоренностей с украинскими властями рассказал промоутер украинского боксера Боб Арум:

Все было сделано. Эгис, менеджер Ломаченко, связался с министром спорта Украины. Он получил специальное разрешение, чтобы Ломаченко выехал, несмотря на то, что в его возрасте нельзя выехать, и устроил этот титульный бой в Австралии. Но Ломаченко отказался уезжать. Он сказал, что ему без разницы, кто выдал разрешение, что он будет сражаться, чтобы защищать свою страну.

Он остался в Украине, поэтому Камбососу пришлось смотреть в сторону другого соперника. Надеюсь, что в скором времени состоится анонс, и Top Rank будет участвовать в этом вместе с компанией Лу ДиБеллы.

Ломаченко – в теробороне / Фото: Facebook

Напомним, что Василий Ломаченко вступил в ряды теробороны родного города Белгород-Днестровского, и до этого времени продолжает защищать Украину от наступления рашистов.