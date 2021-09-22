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2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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Ледь не зніс голову оператору: Макгрегор розсмішив своїми бейсбольними здібностями

Сергій Шаховець
22 вересня, 17:34
Ірландський боєць змішаних єдиноборств зганьбився на бейсбольному матчі, але створив прекрасний настрій всім відвідувачам поєдинку

Пам'ятний кидок Конора Макгрегора / Фото: Getty Images

Ексчемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі Конор Макгрегор був запрошений на відкриття бейсбольного матчу між Чикаго Кабс і Міннесота Твінс, які виступають в MLB (професійна бейсбольна ліга).

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33-річному ірландцю доручили виконати символічну подачу на початку поєдинку. Але, на загальне розчарування, ірландський боєць не впорався із завданням і запустив м'яч далеко від кетчера, ледь не влучивши в оператора, який знаходиться за спинами гравців.

Невдалий кидок Макгрегора розвеселив американського бійця Джастіна Гейджи, який не зміг втриматися від дошкульного поста в своєму Twitter.

"Я не можу перестати сміятися над цим. Кожен боєць ММА, який представляв нас на бейсболі, виглядав жахливо, але це виступ займає перше місце", – написав Гейджи, ледь стримуючи сміх.

Нагадаємо, що Конор Макгрегор відновлюється після перелому ноги, який отримав в поєдинку проти Дастіна Пор'є. Тоді перемогу в першому раунді здобув американський боєць.

Огляд найкращих моментів бою Пор'є – Макгрегор

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