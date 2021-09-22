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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
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Едва не снес голову оператору: Макгрегор рассмешил своими бейсбольными способностями

Сергей Шаховец
22 сентября, 17:34
Ирландский боец смешанных единоборств опозорился на бейсбольном матче, но создал прекрасное настроение всем посетителям поединка

Памятный бросок Конора Макгрегора / Фото: Getty Images

Экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор был приглашен на открытие бейсбольного матча между Чикаго Кабс и Миннесота Твинс, выступающих в MLB (профессиональная бейсбольная лига).

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33-летнему ирландцу поручили выполнить символическую подачу в начале поединка. Но, к всеобщему разочарованию, ирландский боец не справился с задачей и запустил мяч далеко от кетчера, едва не попав в оператора, находящегося за спинами игроков.

Неудачный бросок Макгрегора развеселил американского бойца Джастина Гейджи, который не смог удержаться от язвительного поста в своем Twitter.

"Я не могу перестать смеяться над этим. Каждый боец ММА, который представлял нас на бейсболе, выглядел ужасно, но это выступление занимает первое место", – написал Гейджи, едва сдерживая смех.

Напомним, что Конор Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который получил в поединке против Дастина Порье. Тогда победу в первом раунде одержал американский боец.

Обзор лучших моментов боя Порье – Макгрегор

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