8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
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Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
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Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
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Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
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Реал --
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Чорноморець --
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Бернлі --
Ліверпуль --
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Ювентус --
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Манчестер Сіті --
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Інтер --
Ліверпуль --
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Зальцбург --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Ледве не побив рекорд: український гірськолижник показав другий найкращий результат в історії

Сергій Шаховець
8 лютого, 08:56
На Олімпійських іграх у Пекіні відбулися змагання гірськолижників у супергігантському слаломі

Австрієць Майєр - завоював 3-те олімпійське золото, українець Ковбаснюк на 32-му місці / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Титулований австрійський гірськолижник Маттіас Майєр завоював третє олімпійське золото у своїй кар'єрі. 31-річний спортсмен пройшов трасу супергіганта із результатом 1:19,94.

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Срібні нагороди в американця Райана Кокрана-Зігле, а бронзу взяв Александер Омодт Кілде з Норвегії. Фаворит змагань – швейцарець Марко Одерматт, зійшов із дистанції.

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Український спортсмен Іван Ковбаснюк посів 32 місце з результатом 1:25,56, відставши від переможця на +5,62 секунди. Це найкращий результат України за останні 20 років!

До Олімпіади-2022 українцям лише тричі вдавалося фінішувати у супер-гіганті. Найкращий результат у Миколи Скрябіна, який фінішував на 29-му місці на Олімпійських іграх у 2002 році.

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Загалом до фінішу дісталися 34 із 47 учасників. Швейцарець Беат Фойц, який вчора завоював золото в швидкісному спуску, також зійшов з дистанції.

Зазначимо, що австрієць Майєр виграє золото на третій Олімпіаді поспіль. У Сочі-2014 він здобув перемогу у швидкісному спуску, а у Пхенчхані у супергіганті. Вчора Майєр завоював бронзу у швидкісному спуску.