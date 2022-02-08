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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Едва не побил рекорд: украинский горнолыжник показал второй лучший результат в истории

Сергей Шаховец
8 февраля, 08:56
На Олимпийских играх в Пекине состоялись соревнования горнолыжников в супергигантском слаломе

Австриец Майер - завоевал 3-е олимпийское золото, украинец Ковбаснюк на 32-м месте / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Титулованный австрийский горнолыжник Маттиас Майер завоевал третье олимпийское золото в свой карьере. 31-летний спортсмен прошел трассу супергиганта с результатом 1:19,94.

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Серебряные награды у американца Райана Кокрана-Зигле, а бронзу взял Александер Омодт Килде из Норвегии. Фаворит соревнований – швейцарец Марко Одерматт, сошел с дистанции.

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Украинский спортсмен Иван Ковбаснюк занял 32 место с результатом 1:25,56, отстав от победителя на +5,62 секунды. Это лучший результат Украины за последние 20 лет!

До Олимпиады-2022 украинцам всего трижды удавалось финишировать в супер-гиганте. Наилучший результат у Николая Скрябина, который финишировал на 29 месте на Олимпийских играх в 2002 году.

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Всего до финиша добрались 34 из 47 участников. Швейцарец Беат Фойц, завоевавший вчера золото в скоростном спуске, также сошел с дистанции.

Отметим, что австриец Майер выигрывает золото на третьей Олимпиаде подряд. В Сочи-2014 он одержал победу в скоростном спуске, а в Пхенчхане в супергиганте. Вчера Майер завоевал бронзу в скоростном спуске.