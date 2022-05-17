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Ледве не залишився без ока. Епічний фейл тріумфатора етапу Гран-туру

Сергій Шаховець
17 травня, 21:56
Зірки світового спорту такі ж звичайні люди і не застраховані від кумедних ситуацій

Корок від шампанського потрапив у око переможцю Джіро д’Італія / Фото: Reuters

Десятий етап велобагатоденки Джіро д’Італія ознаменувався сенсаційною перемогою темношкірого спортсмена Біньяма Гермая.

Радості еритрейського гонщика не було меж і він забув про обережність на церемонії нагородження. Відкриваючи пляшку з шампанським, Біньям не впорався з приборканням пробки, і вона, під натиском пінистого напою, потрапила йому прямо в око.

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Удар вийшов справді сильним, що видно з реакції еритрейського велогонщика. Одразу після церемонії нагородження Гірмай вирушив до лікарні.

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Раніше ми розповідали, що лідерка збірної Ірану з важкої атлетики Екта Джамалі втекла під час юніорського чемпіонату світу у Греції. 17-річна дівчина була незадоволена ставленням федерації та низькою зарплатою.

Єкта Джамалі здобула срібло на юніорському ЧС з важкої атлетики