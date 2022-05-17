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Едва не остался без глаза. Эпический фейл триумфатора этапа Гран-тура

Сергей Шаховец
17 мая, 21:56
Звезды мирового спорта такие же обычные люди и не застрахованы от смешных ситуаций

Пробка от шампанского попала в глаз победителю Джиро д’Италия / Фото: Reuters

Десятый этап веломногодневки Джиро д’Италия ознаменовался сенсационной победой темнокожего спортсмена Биньяма Гирмая.

Радости эритрейского гонщика не было предела и он позабыл об осторожности на церемонии награждения. Открывая бутылку с шампанским, Биньям не справился с укрощением пробки, и она, под напором пенистого напитка, угодила ему прямо в глаз.

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Удар получился действительно сильным, что видно по реакции эритрейского велогонщика. Сразу после церемонии награждения Гирмай отправился в больницу.

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Ранее мы рассказывали, что лидер сборной Ирана по тяжелой атлетике Екта Джамали сбежала во время юниорского чемпионата мира в Греции. 17-летняя девушка была недовольна отношением федерации и низкой зарплатой.

Екта Джамали завоевала серебро на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике