"Едік, ти бовдур!" Російський коментатор вилаяв у прямому ефірі свого біатлоніста

Наприкінці гонки російський біатлоніст переплутав коридор фінішних воріт і вирушив на нове коло. Дурна помилка Латипова так розгнівала коментатора Дмитра Губернієва, що він не підбирав слів на адресу недотепи.

Читайте також: Він посинів! Зірковий біатлоніст під час перегонів відморозив статевий орган

"Едік, ти куди приперся!? Коридори переплутав! Ну що ж ти за балда!?

Латипов, куди ти прибіг? Едіку, ти чого твориш, батьку? Ну, Латипов! Сам себе позбавив.

А знаєте, що я зараз скажу? Нехай він тут помилиться. Едік, ти балбес. Це ми знаємо, і ти сам знаєш", – кричав в ефірі Губернієв.