3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Лілль --
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"Едік, ти бовдур!" Російський коментатор вилаяв у прямому ефірі свого біатлоніста

Сергій Шаховець
30 листопада, 15:18
Російський біатлоніст Едуард Латипов потрапив у комічну ситуацію під час індивідуальних гонок на Кубку світу

Латипов розсмішив коментатора Губернієва / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці гонки російський біатлоніст переплутав коридор фінішних воріт і вирушив на нове коло. Дурна помилка Латипова так розгнівала коментатора Дмитра Губернієва, що він не підбирав слів на адресу недотепи.

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"Едік, ти куди приперся!? Коридори переплутав! Ну що ж ти за балда!?

Латипов, куди ти прибіг? Едіку, ти чого твориш, батьку? Ну, Латипов! Сам себе позбавив.

А знаєте, що я зараз скажу? Нехай він тут помилиться. Едік, ти балбес. Це ми знаємо, і ти сам знаєш", – кричав в ефірі Губернієв.

У результаті замість 3-4 місця Латипов зайняв лише сьоме.

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Нагадаємо, що перші перегони Кубка світу у шведському Естерсунді виграв чотириразовий чемпіон світу Стурла Легрейд з Норвегії. Він без жодного промаху пройшов усю дистанцію і на хвилину обійшов свого співвітчизника Тар'ю Бьо.

Дивіться епічне відео з гнівними словами Губернієва