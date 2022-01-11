Джошуа – боягуз! Суперник Кличка знищив британця своїми аргументами

Джошуа боїться ударів, вважає Кріс Арреола / Фото: Колаж: Сьогодні
Колишній триразовий претендент на титул чемпіона світу Кріс Арреола не бачить, за рахунок чого Джошуа зможе здобути перемогу над українцем Олександром Усиком. Більше того, 40-річний Арреола впевнений, що у Ей-Джея розвинувся комплекс – британець просто боїться пропустити удар.
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"Я думаю що Усик переможе у реванші. Мені подобається Усик. Мені подобається, як він проводить бої. Усик б'ється справді грамотно. Він став трохи більшим, але його все ще вважають дрібним супертяжем.
Це має бути веселий бій. Особисто мені Джошуа здається людиною, яка боїться ударів. Він боїться знову пропустити", – цитує Арреолу fightnews.info.
Зазначимо, що сам Кріс Арреола у 2009 році програв поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC Віталію Кличку. Українець зробив такий заміс, що після 10-го раунду тренер Арреоли вирішив зняти свого бійця.
До речі, раніше ми писали, що найкращий боксер світу готує Джошуа до реваншу. Легендарний Флойд Мейвезер приєднався до тренувального табору Ей-Джея і готовий допомогти другу повернути пояси у реванші з Усиком.