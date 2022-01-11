Джошуа – боягуз! Суперник Кличка знищив британця своїми аргументами

Джошуа боїться ударів, вважає Кріс Арреола / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній триразовий претендент на титул чемпіона світу Кріс Арреола не бачить, за рахунок чого Джошуа зможе здобути перемогу над українцем Олександром Усиком. Більше того, 40-річний Арреола впевнений, що у Ей-Джея розвинувся комплекс – британець просто боїться пропустити удар.

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"Я думаю що Усик переможе у реванші. Мені подобається Усик. Мені подобається, як він проводить бої. Усик б'ється справді грамотно. Він став трохи більшим, але його все ще вважають дрібним супертяжем.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Це має бути веселий бій. Особисто мені Джошуа здається людиною, яка боїться ударів. Він боїться знову пропустити", – цитує Арреолу fightnews.info.

Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images

Зазначимо, що сам Кріс Арреола у 2009 році програв поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC Віталію Кличку. Українець зробив такий заміс, що після 10-го раунду тренер Арреоли вирішив зняти свого бійця.

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До речі, раніше ми писали, що найкращий боксер світу готує Джошуа до реваншу. Легендарний Флойд Мейвезер приєднався до тренувального табору Ей-Джея і готовий допомогти другу повернути пояси у реванші з Усиком.