Джошуа – трус! Соперник Кличко уничтожил британца своими аргументами

Джошуа боится ударов, считает Крис Арреола / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший трехкратный претендент на титул чемпиона мира Крис Арреола не видит, за счет чего Джошуа сможет одержать победу над украинцем Александром Усиком. Более того, 40-летний Арреола уверен, что у Эй-Джея развился комплекс – британец попросту боится пропустить удар.

Читайте также: Ломаченко стал изгоем. Украинца все игнорируют

Реклама

"Я думаю, что Усик победит в реванше. Мне нравится Усик. Мне нравится, как он проводит бои. Усик дерется действительно грамотно. Он стал немного больше, но его все еще считают мелким супертяжем.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Это должен быть веселый бой. Лично мне Джошуа кажется человеком, который боится ударов. Он боится снова пропустить", – цитирует Арреолу fightnews.info.

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

Отметим, что сам Крис Арреола в 2009 году проиграл поединок за за титул чемпиона мира по версии WBC Виталию Кличко. Украинец сделал такой замес, что после 10-го раунда тренер Арреолы принял решение снять своего бойца.

Реклама

Кстати, ранее мы писали, что лучший боксер мира готовит Джошуа к реваншу. Легендарный Флойд Мейвезер присоединился к тренировочному лагерю Эй-Джея и готов помочь другу вернуть пояса в реванше с Усиком.