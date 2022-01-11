Джошуа – трус! Соперник Кличко уничтожил британца своими аргументами

Джошуа боится ударов, считает Крис Арреола / Фото: Коллаж: Сегодня
Бывший трехкратный претендент на титул чемпиона мира Крис Арреола не видит, за счет чего Джошуа сможет одержать победу над украинцем Александром Усиком. Более того, 40-летний Арреола уверен, что у Эй-Джея развился комплекс – британец попросту боится пропустить удар.
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"Я думаю, что Усик победит в реванше. Мне нравится Усик. Мне нравится, как он проводит бои. Усик дерется действительно грамотно. Он стал немного больше, но его все еще считают мелким супертяжем.
Это должен быть веселый бой. Лично мне Джошуа кажется человеком, который боится ударов. Он боится снова пропустить", – цитирует Арреолу fightnews.info.
Отметим, что сам Крис Арреола в 2009 году проиграл поединок за за титул чемпиона мира по версии WBC Виталию Кличко. Украинец сделал такой замес, что после 10-го раунда тренер Арреолы принял решение снять своего бойца.
Кстати, ранее мы писали, что лучший боксер мира готовит Джошуа к реваншу. Легендарный Флойд Мейвезер присоединился к тренировочному лагерю Эй-Джея и готов помочь другу вернуть пояса в реванше с Усиком.