Джошуа тестує зброю на війну проти Усика

ДЖошуа готує зброю проти Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки невідомо ні дата, ні місце проведення реваншу між Усиком та Джошуа, але британець вже пихтить у спортзалі.

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Водночас боксер використовує оригінальні методи, щоб краще підготуватися. Джошуа показав тренування на біговій доріжці у спеціальній дихальній масці, ніби він у космос зібрався.

"Тестую це, перш ніж з цією зброєю вийду на війну", – ділиться зі своїми фанатами Джошуа.

Раніше промоутер Джошуа Едді Гірн розповів, що бій має відбутися у травні. Він сподівається, що поєдинок знову прийме Велика Британія.

До речі, ми вже повідомляли, що Джошуа треба поспішати, адже на Усика з'явилися нові претенденти. Найближчим часом українець може отримати ще й обов'язкового суперника.