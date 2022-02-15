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Джошуа тестує зброю на війну проти Усика

Олександр Трикіша, Олексій Андрейцев
15 лютого, 09:32
Британський боксер Ентоні Джошуа повним ходом готується до реваншу проти українця Олександра Усика. У хід йдуть найпередовіші технології

ДЖошуа готує зброю проти Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки невідомо ні дата, ні місце проведення реваншу між Усиком та Джошуа, але британець вже пихтить у спортзалі.

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Водночас боксер використовує оригінальні методи, щоб краще підготуватися. Джошуа показав тренування на біговій доріжці у спеціальній дихальній масці, ніби він у космос зібрався.

"Тестую це, перш ніж з цією зброєю вийду на війну", – ділиться зі своїми фанатами Джошуа.

Раніше промоутер Джошуа Едді Гірн розповів, що бій має відбутися у травні. Він сподівається, що поєдинок знову прийме Велика Британія.

До речі, ми вже повідомляли, що Джошуа треба поспішати, адже на Усика з'явилися нові претенденти. Найближчим часом українець може отримати ще й обов'язкового суперника.