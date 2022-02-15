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Джошуа тестирует оружие на войну против Усика

Александр Трикиша, Алексей Андрейцев
15 февраля, 09:32
Британский боксер Энтони Джошуа полным ходом готовится к реваншу против украинца Александра Усика. В ход идут самые передовые технологии

Джошуа готовит оружие против Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока неизвестно ни даты, ни места проведения реванша между Усиком и Джошуа, но британец уже вовсю пыхтит в спортзале.

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При этом, боксер использует оригинальные методы, чтобы лучше подготовиться. Джошуа показал тренировку на беговой дорожке в специальной дыхательной маске, как будто он в космос собрался.

"Тестирую это, прежде чем с этим оружием выйду на войну", – делится со своими фанатами Джошуа.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, что бой должен состояться в мае. Он надеется, что поединок снова примет Великобритания.

Кстати, мы уже сообщали, что Джошуа нужно спешить, ведь на Усика появились новые претенденты. В ближайшее время украинец может получить еще и обязательного соперника.

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