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Джошуа здатний перемогти: українець не вірить в Усика

Олексій Андрейцев
4 липня, 08:51
Сергій Дерев'янченко не може назвати Усика фаворитом реваншу, адже Джошуа здатний перемагати не лише нокаутом

Дерев'янченко вважає, що шанси в цьому поєдинку 50 на 50 / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий український боксер, колишній претендент на чемпіонський титул у середній вазі, Сергій Дерев'янченко вважає, що Ентоні Джошуа має хороші шанси перемогти Олександра Усика. Реванш відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.

"Думаю, що цей бій буде не таким, як перший. Я вважаю, що Джошуа хотів реваншу. Мені здається, він багато працює. Я вважаю, що він покаже інший бокс. Не знаю, кого вважати фаворитом. Думаю, що шанси 50 на 50.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться у серпні

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Чи я думаю, що Джошуа може перемогти лише нокаутом? Ні. Я вважаю, що він здатний перебоксувати Усика. У першому поєдинку Джошуа вдавалося боксувати, але Усик переміг. У цьому бою Джошуа щось змінить.

Я думаю, що він буде агресивнішим. У такому разі він матиме шанси", – цитує Дерев'янченко fightnews.info.

Перший бій між Усиком та Джошуа пройшов минулої осені та завершився перемогою українця.

Раніше легенда українського тенісу Сергій Стаховський наїхав на Усика через бой з Джошуа. Тенісист не схвалює місце, де пройде реванш.