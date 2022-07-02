Джошуа передбачуваний, він не думає! Несподівана заява Усика напередодні бою

Усик зробив випад у бік Джошуа

Вже названі дата та місце повторного бою між Усиком та Джошуа. Британець намагатиметься взяти реванш після того, як у вересні минулого року українець здолав його у битві за пояси WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Тепер Усик активно готується до поєдинку, при цьому не вивчає дії суперника. Також Олександр заявив, що Джошуа є для нього передбачуваним.

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"Я не думаю про те, що робитиме Джошуа, аналізую себе. Я багато разів переглянув наш перший бій, дивився його зі своєю командою та тренером. Уважно вивчав свої помилки, щоб їх не повторити у реванші. Джошуа передбачуваний, для мене – так. Він не думає про те, що треба робити у рингу. Він думає про перемогу, а я думаю, що слід робити у рингу".

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Нагадаємо, що Джошуа виграв 24 зі своїх 26 боїв. А ось українець тріумфував у всіх 19 поєдинках у кар'єрі профі. До речі, букмекери вважають Усика фаворитом бою проти Джошуа.