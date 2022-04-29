Джошуа загасив Кличка: як почалася пенсія українського чемпіона

Джошуа нокаутував Кличка / Фото: AFP

П'ять років тому Володимир Кличко востаннє виходив у ринг. 29 квітня 2017 року на "Вемблі" завершився поєдинок Кличка проти Ентоні Джошуа. Надалі він був визнаний боєм року за версією The Ring, HBO, ESPN, Sky Sports, BoxingScene, British Boxing Board of Control, Yahoo.com.

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У п'ятому раунді Джошуа відправив у нокдаун Кличка. У шостому – Володимир відплатив британцеві тією ж монетою. Розв'язка наступила в 11-му раунді, коли Ентоні аперкотом звалив українця з ніг. Володимир зумів піднятися, але вже не міг відповідати суперникові. Побиття зупинив рефері.

Таким чином, Ентоні Джошуа захистив свій титул чемпіона світу за версією IBF, а також виграв вакантні пояси IBO і суперчемпіона WBA.

А Володимир Кличко через деякий час оголосив про завершення кар'єри.

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