Джошуа навіть наші бабусі знають. Усик сказав, що думає про суперника

Гонорар Усика за бій з Джошуа - найбільший в його кар'єрі / Фото: Fightnews

Вже зовсім скоро відбудеться один з найочікуваніших боксерських поєдинків цього року. Зустріч Олександр Усика і Ентоні Джошуа.

Український боксер вже у Лондоні. Усик провів відкрите тренування, а тепер роздає інтерв'ю.

"Я просто чекав цього бою. Він міг відбутися, міг не відбутися. Але все-таки він відбудеться в суботу.

Я не думаю про те, як виглядає Джошуа. Напевно, у нього хороша фізична форма. Ми це все побачимо в суботу. Я просто вірю, що поб'ю Джошуа. Він дійсно дуже відома людина. Його навіть бабусі у нас в країні знають. Джошуа – суперзірка. Я не суперзірка. Все життя – гра, але я не граю, я так живу. Все дається з неба Господом Богом", – цитує Усика fightnews.info.

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Нагадаємо, що чемпіонський бій Усика і Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем.