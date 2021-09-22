22 вересня 45+2’
Шахтар 1
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Джошуа навіть наші бабусі знають. Усик сказав, що думає про суперника

Любомир Луканюк
22 вересня, 21:41
Український боксер вважає чемпіона світу суперзіркою, але зібрався побити британця під час їхнього суботнього поєдинку в Лондоні

Гонорар Усика за бій з Джошуа - найбільший в його кар'єрі / Фото: Fightnews

Вже зовсім скоро відбудеться один з найочікуваніших боксерських поєдинків цього року. Зустріч Олександр Усика і Ентоні Джошуа.

Український боксер вже у Лондоні. Усик провів відкрите тренування, а тепер роздає інтерв'ю.

"Я просто чекав цього бою. Він міг відбутися, міг не відбутися. Але все-таки він відбудеться в суботу.

Я не думаю про те, як виглядає Джошуа. Напевно, у нього хороша фізична форма. Ми це все побачимо в суботу. Я просто вірю, що поб'ю Джошуа. Він дійсно дуже відома людина. Його навіть бабусі у нас в країні знають. Джошуа – суперзірка. Я не суперзірка. Все життя – гра, але я не граю, я так живу. Все дається з неба Господом Богом", – цитує Усика fightnews.info.

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Нагадаємо, що чемпіонський бій Усика і Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем.

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