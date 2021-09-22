Джошуа даже наши бабушки знают. Усик восхищается соперником

Гонорар Усика за бой с Джошуа - самый большой в его карьере / Фото: Fightnews

Уже совсем скоро состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков в этом году. Встреча Александр Усика и Энтони Джошуа.

Украинский боксер уже в Лондоне. Усик провел открытую тренировку, а теперь раздает интервью.

"Я просто ждал этого боя. Он мог состояться, мог не состояться. Но все-таки он состоится в субботу.

Я не думаю о том, как выглядит Джошуа. Наверное, у него хорошая физическая форма. Мы это все увидим в субботу. Я просто верю, что побью Джошуа. Он действительно очень известный человек. Его даже бабушки у нас в стране знают. Джошуа – суперзвезда. Я не суперзвезда. Вся жизнь – игра, но я не играю, я так живу. Все дается с неба Господом Богом", – цитирует Усика fightnews.info.

Читайте также: В бою Усик – Джошуа судьи будут куплены! Шокирующие признание бывшего чемпиона

Напомним, что чемпионский бой Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.