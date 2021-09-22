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2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
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Джошуа даже наши бабушки знают. Усик восхищается соперником

Любомир Луканюк
22 сентября, 21:41
Украинский боксер считает чемпиона мира суперзвездой, но собрался побить британца во время их субботнего поединка в Лондоне

Гонорар Усика за бой с Джошуа - самый большой в его карьере / Фото: Fightnews

Уже совсем скоро состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков в этом году. Встреча Александр Усика и Энтони Джошуа.

Украинский боксер уже в Лондоне. Усик провел открытую тренировку, а теперь раздает интервью.

"Я просто ждал этого боя. Он мог состояться, мог не состояться. Но все-таки он состоится в субботу.

Я не думаю о том, как выглядит Джошуа. Наверное, у него хорошая физическая форма. Мы это все увидим в субботу. Я просто верю, что побью Джошуа. Он действительно очень известный человек. Его даже бабушки у нас в стране знают. Джошуа – суперзвезда. Я не суперзвезда. Вся жизнь – игра, но я не играю, я так живу. Все дается с неба Господом Богом", – цитирует Усика fightnews.info.

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Напомним, что чемпионский бой Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

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