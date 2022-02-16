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"Джима вибачатиметься і плакатиме". Велепець – про провал підопічної в естафеті

Любомир Луканюк
16 лютого, 12:23
Старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець висловився про невдалий етап Юлії Джими, на якому вона заробила коло штрафу

Вище 10-го місця українці в Пекіні ще не підіймалися / Фото: REUTERS

Найкраща українська біатлоністка Юлія Джима провалила свій етап естафетної гонки. Українка використала шість додаткових патронів та заробила коло штрафу. Це виключило нашу команду із боротьби за медалі, проте наша команда посіла високе сьоме місце.

Про те, що сталося із Юлією Джимою, розповів тренер команди Урош Велепець.

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"Якби перед стартом сказали, що ми будемо сьомими, я б сказав "супер". Потрібно було добігти до фінішу, бо стан Олени Білосюк був незрозумілий. У кімнаті втрачаєш сили, дуже важко.

Троє дівчат пройшли гонку практично без помилок, це Іра Петренко, Настя Меркушина та Олена Білосюк. А Юля Джима, яка витягувала естафету останні роки, загубилася. Там були всі промахи ліворуч. Майже жодного пострілу на лежанні не промазала до цього дня, а тут на коло.



Бігла сильно, але після цього кола вже не можна було боротися за високе місце. Норвежки, француженки, шведки набагато швидші, тому потрібно закривати майже без помилок.

Олена Білосюк стріляла ідеально. Ходом програвала. Почала правильно, розумничко. Вона не сіпалася за чешкою, а у своєму темпі бігла, залишила сили на фініш. І виграла це 7 місце.

Якби Юля добре зробила свою роботу, то були б сьогодні на 4-5 місці. На топ-3 у цій ситуації важко розраховувати. На цей момент ми можемо зачепитися тільки якщо у суперників будуть помилки.

Джима потрапила до ТОП-10 в індивідуалці і спринті / Фото: REUTERS


Джима сьогодні вибачатиметься, їй соромно буде перед командою, перед дівчатами. Але це спорт, кожен може помилитись. Навіть Дімка Підручний пішов на кола, що рідко коли робить.

Вона плакатиме. Це її розсердить перед мас-стартом. Треба підготуватись. Ногами вона досі добре виглядає", – сказав Велепець.

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