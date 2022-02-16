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"Джима будет извиняться и плакать". Велепец – о провале подопечной в эстафете

Любомир Луканюк
16 февраля, 12:23
Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец высказался о неудачном этапе Юлии Джимы, на котором она заработала круг штрафа

Выше 10-го места украинцы пока не поднимались в Пекине / Фото: REUTERS

Лучшая украинская биатлонистка Юлия Джима провалила свой этап эстафетной гонки. Украинка использовала шесть дополнительных патронов и заработала круг штрафа. Это исключило нашу команду из борьбы за медали, тем не менее наша команда заняла высокое седьмое место.

О том, что произошло с Юлией Джимой, рассказал тренер команды Урош Велепец.

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"Если бы перед стартом сказали, что мы будем седьмыми, я бы сказал "супер". Нужно было добежать до финиша, потому что состояние Лены Билосюк было непонятным. В комнате теряешь силы, очень тяжело.

Три девушки прошли гонку практически без ошибок, это Ира Петренко, Настя Меркушина и Лена Билосюк. А Юля Джима, которая вытягивала эстафету последние годы, потерялась. Там были все промахи слева. Почти ни один выстрел на лежке не промазала до этого дня, а тут на круг.



Бежала сильно, но после этого круга нельзя уже было бороться за высокое место. Норвежки, француженки, шведки намного быстрее, поэтому нужно закрывать почти без ошибок.

Лена Билосюк стрельнула идеально. Ходом проигрывала. Начала правильно, умничка. Она не дергалась за чешкой, а в своем темпе бежала, оставила силы на финиш. И выиграла это 7 место.

Если бы Юля хорошо сделала свою работу, то были бы сегодня на 4-5 месте. На топ-3 в данной ситуации тяжело рассчитывать. На данный момент мы можем зацепиться только, если у соперников будут ошибки.

Джима вошла в ТОП-10 в индивидуалке и спринте / Фото: REUTERS


Джима сегодня будет извиняться, ей стыдно будет перед командой, перед девушками. Но это спорт, каждый может ошибиться. Даже Димка Пидручный пошел на круги, который редко это делает.

Она будет плакать. Это ее разозлит перед масс-стартом. Надо подготовиться. Ногами она до сих пор хорошо выглядит", – сказал Велепец.

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Урош Велепец

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