Найкраща гонка збірної України на Олімпіаді: результати жіночої естафети у біатлоні

У середу, 16 лютого, на біатлонному стадіоні у китайському Чжанцзякоу в рамках Олімпійських ігор 2022 року відбулася жіноча естафета.

Наші медальні надії у гонці представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Білосюк.

На першому етапі Петренко закрила всі цілі і передала естафету Юлії Джимі на 6-му місці.

Найменше ми чекали провалу від Юлії, але на нашу найкращу біатлоністку чекала невдача на вогневих рубежах. Шість додаткових патронів та штрафне коло відкинули нашу команду з претендентів на медалі.

Ідеально пройшла свій етап Анастасія Меркушина, яка закрила всі цілі та підняла нашу збірну з 13 на 8-е місце.

Олена Білосюк виявила свої найкращі бійцівські якості та вивела нашу команду на 7-е місце. Це найкращий результат збірної України на Олімпійських іграх у Пекіні. Раніше Юлія Джима була 8-ю у спринті.

Виграла гонку збірна Швеції, другою фінішувала команда РОК, а бронза дісталася Німеччині.

Teamwork!



Sweden take the top spot and win the #Biathlon – women's 4x6km relay #Gold medal, the team's first-ever gold in this particular event!#Beijing2022 | #StrongerTogether | @SWEOlympicpic.twitter.com/9lrI1O9LIW