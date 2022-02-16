Найкраща гонка збірної України на Олімпіаді: результати жіночої естафети у біатлоні

У середу, 16 лютого, на біатлонному стадіоні у китайському Чжанцзякоу в рамках Олімпійських ігор 2022 року відбулася жіноча естафета.
Наші медальні надії у гонці представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Білосюк.
На першому етапі Петренко закрила всі цілі і передала естафету Юлії Джимі на 6-му місці.
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Найменше ми чекали провалу від Юлії, але на нашу найкращу біатлоністку чекала невдача на вогневих рубежах. Шість додаткових патронів та штрафне коло відкинули нашу команду з претендентів на медалі.
Ідеально пройшла свій етап Анастасія Меркушина, яка закрила всі цілі та підняла нашу збірну з 13 на 8-е місце.
Олена Білосюк виявила свої найкращі бійцівські якості та вивела нашу команду на 7-е місце. Це найкращий результат збірної України на Олімпійських іграх у Пекіні. Раніше Юлія Джима була 8-ю у спринті.
Виграла гонку збірна Швеції, другою фінішувала команда РОК, а бронза дісталася Німеччині.
Teamwork!— Olympics (@Olympics) February 16, 2022
Sweden take the top spot and win the #Biathlon – women's 4x6km relay #Gold medal, the team's first-ever gold in this particular event!#Beijing2022 | #StrongerTogether | @SWEOlympicpic.twitter.com/9lrI1O9LIW
Драмою закінчилася естафета для біатлоністок збірної Швейцарії. Ірен Кадуріш стало погано під час гонки. Після першої стрільби до неї вийшла медична бригада. Спортсменка не змогла передати естафету на першому етапі і команда достроково знялася з гонки.
Результати жіночої естафети
1. Швеція (0+6) 1:11:03,9
2. РОК (1+7) +12,0
3. Німеччина (0+6)+37,4
4. Норвегія (2+8)+50,7
5. Італія (0+5) +1:33,1
6. Франція (2+10) +2:13,0
7. Україна (1+6) +3:00,2
It's #GOLD for Sweden!- BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 16, 2022
Після winning silver in Pyeongchang, @LinnJMPersson @monabrorsson @hannaaaoberg and @elvira_oberg become Olympic Champions in the Women Relay after a fabulous performance, потребує всього 6 spares! #Olympics | #biathlon pic.twitter.com/uSPc0k88R6