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Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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Джентльмени поза рингом: Усик і Джошуа зробили спільне селфі

Сергій Шаховець
25 вересня, 08:33
Чим ближче супердвобій, тим більше наростає хвилювання у всіх уболівальників. Але тільки не у самих боксерів, їх самовладанню можна тільки позаздрити

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Вже сьогодні в Лондоні відбудеться довгоочікуваний бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO, IBO Ентоні Джошуа і претендентом на титули Олександром Усиком. За онлайн-трансляцією поєдинку стежте на нашому сайті.

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Вчора, після традиційної процедури зважування боксерів, вони по-дружньому поспілкувалися і навіть зробили спільне селфі. Такій витримці суперників можна тільки позаздрити!

Першим взяв телефон для селфі український боксер, який підписав фото у себе в Instagram:

"Сьогодні Селфі, завтра – бій", – запевнив своїх фанів Усик.

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А потім британець попросив Усика зробити спільне фото для його команди.

Додамо, що букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.396, на перемогу Усика – 3.54, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

Нагадаємо, бій Усик – Джошуа відбудеться у суботу, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем", початок – після 22:00 за Києвом. На кону бою стоятимуть титули WBA, IBF, WBO, IBO у суперважкій вазі.

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