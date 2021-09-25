Джентльмены вне ринга: Усик и Джошуа сделали совместное селфи

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Уже сегодня в Лондоне состоится самый долгожданный бой между чемпионом WBA, IBF, WBO, IBO Энтони Джошуа и претендентом на титулы Александром Усиком. За онлайн-трансляцией поединка следите на нашем сайте.

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Вчера, после традиционной процедуре взвешивания боксеров, они по-дружески пообщались и даже сделали совместное селфи. Такой выдержке соперников можно только позавидовать!

Первым взял телефон для селфи украинский боксер, которое подписал фото у себя в Instagram:

"Сегодня селфи, завтра – бой", – заверил своих фанов Усик.

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А затем британец попросил Усика сделать совместное фото для его команды.

Добавим, что букмекеры 1xbet видят фаворитом боя именно британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.396, на победу Усика – 3.54, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).

Напомним, бой Усик – Джошуа состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм", начало – после 22:00 по Киеву. На кону боя будут стоять титулы WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе.