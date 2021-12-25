Двометрові! Дружина Кличка показала своїх дітей

Наталія Кличко - з дітьми і чоловіком / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина мера Києва та знаменитого боксера Віталія Кличка Наталія, вітаючи своїх фоловерів з Різдвом, поділилася фотографією в компанії трьох своїх дітей!

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Як же вони виросли! Двометрові гулівери!

"Нехай ваше життя завжди буде наповнене любов'ю та світлом", – написала в Instagram Наталія Кличко, назвавши трьох дітей найкращим подарунком у своєму житті.

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Нагадаємо, Віталій Кличко та його кохана Наталія, яка робить музичну кар'єру, живуть окремо: він у Києві, а вона – у Німеччині. У ЗМІ неодноразово писали про їхнє розлучення. Але мер української столиці це спростовує.

"Якщо будемо розлучатися, то повідомлю про це... Наталія співає. Мені подобається, як вона це робить", – зазначив нещодавно Кличко у інтерв'ю Дмитру Гордону.

У подружжя є троє дітей. / Фото: klitschko-brothers

Що стосується дітей подружжя, то молодший син Максим навчається у школі у Великій Британії, дочка Єлизавета-Вікторія вивчає психологію в університеті в Нідерландах, а старший син Єгор-Даніель закінчив перший етап університету за фахом бізнес-менеджмент та планує вступати до аспірантури.

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За словами Віталія Кличка, дітям доводиться обмежувати себе у соцмережах, використовувати нікнейми, фільтрувати інформацію, яку вони транслюють. І все через специфіку діяльності батька.

Володимир Кличко та його племінник Максим-Олександр

ДІТИ ВІТАЛІЯ КЛИЧКО

Син Єгор-Даніель народився 16 травня 2000 року – ім'я Єгор обрано у зв'язку з тим, що дівоче прізвище матері – Єгорова.

народився 16 травня 2000 року – ім'я Єгор обрано у зв'язку з тим, що дівоче прізвище матері – Єгорова. Дочка Єлизавета-Вікторія народилася 24 листопада 2002 року, ім'я Вікторія обрано тому, що напередодні батько здобув вікторію нокаутом над Ларрі Дональдом.

народилася 24 листопада 2002 року, ім'я Вікторія обрано тому, що напередодні батько здобув вікторію нокаутом над Ларрі Дональдом. Син Максим-Олександр народився 1 квітня 2005 року, названий на честь легендарного німецького боксера Макса Шмеллінга.