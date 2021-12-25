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Двометрові! Дружина Кличка показала своїх дітей

Андрій Трофімов
25 грудня, 16:27
Як же виросли сини та донька Віталія та Наталії Кличків – різдвяне фото від дружини мера Києва

Наталія Кличко - з дітьми і чоловіком / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина мера Києва та знаменитого боксера Віталія Кличка Наталія, вітаючи своїх фоловерів з Різдвом, поділилася фотографією в компанії трьох своїх дітей!

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Як же вони виросли! Двометрові гулівери!

"Нехай ваше життя завжди буде наповнене любов'ю та світлом", – написала в Instagram Наталія Кличко, назвавши трьох дітей найкращим подарунком у своєму житті.

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Нагадаємо, Віталій Кличко та його кохана Наталія, яка робить музичну кар'єру, живуть окремо: він у Києві, а вона – у Німеччині. У ЗМІ неодноразово писали про їхнє розлучення. Але мер української столиці це спростовує.

"Якщо будемо розлучатися, то повідомлю про це... Наталія співає. Мені подобається, як вона це робить", – зазначив нещодавно Кличко у інтерв'ю Дмитру Гордону.

У подружжя є троє дітей. / Фото: klitschko-brothers

Що стосується дітей подружжя, то молодший син Максим навчається у школі у Великій Британії, дочка Єлизавета-Вікторія вивчає психологію в університеті в Нідерландах, а старший син Єгор-Даніель закінчив перший етап університету за фахом бізнес-менеджмент та планує вступати до аспірантури.

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За словами Віталія Кличка, дітям доводиться обмежувати себе у соцмережах, використовувати нікнейми, фільтрувати інформацію, яку вони транслюють. І все через специфіку діяльності батька.

Володимир Кличко та його племінник Максим-Олександр

ДІТИ ВІТАЛІЯ КЛИЧКО

  • Син Єгор-Даніель народився 16 травня 2000 року – ім'я Єгор обрано у зв'язку з тим, що дівоче прізвище матері – Єгорова.
  • Дочка Єлизавета-Вікторія народилася 24 листопада 2002 року, ім'я Вікторія обрано тому, що напередодні батько здобув вікторію нокаутом над Ларрі Дональдом.
  • Син Максим-Олександр народився 1 квітня 2005 року, названий на честь легендарного німецького боксера Макса Шмеллінга.

/ Фото: Instagram