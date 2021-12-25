Двухметровые! Жена Кличко показала своих детей

Наталья Кличко - с детьми и мужем / Фото: Коллаж: Сегодня

Супруга мэра Киева и знаменитого боксера Виталия Кличко Наталья, поздравляя своих фолловеров с Рождеством, поделилась фотографией в компании троих своих детей!

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Как же они выросли! Сплошь двухметровые гулливеры!

"Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена любовью и светом", – написала в Instagram Наталья Кличко, назвав троих детей лучшим подарком в своей жизни.

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Напомним, Виталий Кличко и его любимая Наталья, делающая музыкальную карьеру, живут отдельно: он в Киеве, а она – в Германии. В СМИ неоднократно писали об их разводе. Но мэр украинской столицы это опровергает.

"Если будем разводиться, то сообщу об этом... Наталья поет. Мне нравится, как она это делает", – отметил недавно Кличко в интервью Дмитрию Гордону.

У супругов есть трое детей. / Фото: klitschko-brothers

Что касается детей супругов, то младший сын Максим учится в школе в Великобритании, дочь Елизавета-Виктория изучает психологию в университете в Нидерландах, а старший сын Егор-Даниэль закончил первый этап университета по специальности бизнес-менеджмент и планирует поступать в аспирантуру.

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По словам Виталия Кличко, детям приходится ограничивать себя в соцсетях, использовать никнеймы, фильтровать информацию, которую они транслируют. И все из-за специфики деятельности отца.

Владимир Кличко и его племянник Максим-Александр

ДЕТИ ВИТАЛИЯ КЛИЧКО

Сын Егор-Даниэль родился 16 мая 2000 года – имя Егор выбрано в связи с тем, что девичья фамилия матери – Егорова.

родился 16 мая 2000 года – имя Егор выбрано в связи с тем, что девичья фамилия матери – Егорова. Дочь Елизавета-Виктория родилась 24 ноября 2002 года, имя Виктория выбрано потому, что накануне отец одержал викторию нокаутом над Ларри Дональдом.

родилась 24 ноября 2002 года, имя Виктория выбрано потому, что накануне отец одержал викторию нокаутом над Ларри Дональдом. Сын Максим-Александр родился 1 апреля 2005 года, назван в честь легендарного немецкого боксера Макса Шмеллинга.