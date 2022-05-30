Два торти на день народження. Збірна України відсвяткувала іменини дебютанта АПЛ

Футболісти збірної України встигли привітати Миколенка та потренуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 29 травня, захиснику збірної України Віталію Миколенко виповнилося 23 роки. Свій день народження гравець Евертона зустрів у тренувальному таборі у словенському Брдо, повідомляє прес-служба УАФ.

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На ранковому тренуванні команда по-футбольному привітала іменинника. Футболісти сформували захиснику живий тунель, яким Віталік прагнув пробігти якнайшвидше, адже дружнє вітання включало в себе потрапляння м'ячем у іменинника!

Приємніше вітання чекало Миколенка ввечері. На святкову вечірку було приготовлено два торти. Один у вигляді футболки збірної з ігровим номером Віталія, а другий у кольорах українського прапора із цифрою 23 – саме стільки років виповнилося дебютанту АПЛ.

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Сьогодні команда Петракова проведе у Словенії завершальне тренування, після якого українська делегація готуватиметься до вильоту на матч із Шотландією. Відправлення призначено о 16:45.

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Нагадаємо, матч відбору на чемпіонат світу збірна України зіграє у середу, 1 червня. Початок зустрічі – о 21:45.