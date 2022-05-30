1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Два торти на день народження. Збірна України відсвяткувала іменини дебютанта АПЛ

Сергій Шаховець
30 травня, 09:50
Національна команда України завершує підготовку до червневих матчів плей-оф ЧС-2022 та Ліги націй

Футболісти збірної України встигли привітати Миколенка та потренуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 29 травня, захиснику збірної України Віталію Миколенко виповнилося 23 роки. Свій день народження гравець Евертона зустрів у тренувальному таборі у словенському Брдо, повідомляє прес-служба УАФ.

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На ранковому тренуванні команда по-футбольному привітала іменинника. Футболісти сформували захиснику живий тунель, яким Віталік прагнув пробігти якнайшвидше, адже дружнє вітання включало в себе потрапляння м'ячем у іменинника!

Приємніше вітання чекало Миколенка ввечері. На святкову вечірку було приготовлено два торти. Один у вигляді футболки збірної з ігровим номером Віталія, а другий у кольорах українського прапора із цифрою 23 – саме стільки років виповнилося дебютанту АПЛ.

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Сьогодні команда Петракова проведе у Словенії завершальне тренування, після якого українська делегація готуватиметься до вильоту на матч із Шотландією. Відправлення призначено о 16:45.

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Нагадаємо, матч відбору на чемпіонат світу збірна України зіграє у середу, 1 червня. Початок зустрічі – о 21:45.