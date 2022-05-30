1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Два торта ко дню рождения. Сборная Украины отпраздновала именины дебютанта АПЛ

Сергей Шаховец
30 мая, 09:50
Национальная команда Украины завершает подготовку к июньским матчам плей-офф ЧМ-2022 и Лиги наций

Футболисты сборной Украины успели поздравить Миколенко и потренироваться / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 29 мая, защитнику сборной Украины Виталию Миколенко исполнилось 23 года. Свой день рождения игрок Эвертона встретил в тренировочном лагере в словенском Брдо, сообщает пресс-служба УАФ.

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На утренней тренировке команда по-футбольному поздравила именинника. Футболисты сформировали защитнику живой тоннель, по которому Виталик стремился пробежать как можно скорее, ведь дружеское приветствие включало в себя попадание мячом в именинника!

Более приятное поздравление ждало Миколенко вечером. На праздничную вечеринку было приготовлено два торта. Один в виде футболки сборной с игровым номером Виталия, а второй в цветах украинского флага с цифрой 23 – именно столько лет исполнилось дебютанту АПЛ.

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Сегодня команда Петракова проведет в Словении заключительную тренировку, после которой украинская делегация будет готовиться к вылету на матч с Шотландией. Отправление назначено на 16:45.

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Напомним, матч отбора на чемпионат мира сборная Украины сыграет в среду, 1 июня. Начало встречи – в 21:45.