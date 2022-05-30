Два торта ко дню рождения. Сборная Украины отпраздновала именины дебютанта АПЛ

Футболисты сборной Украины успели поздравить Миколенко и потренироваться / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 29 мая, защитнику сборной Украины Виталию Миколенко исполнилось 23 года. Свой день рождения игрок Эвертона встретил в тренировочном лагере в словенском Брдо, сообщает пресс-служба УАФ.

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На утренней тренировке команда по-футбольному поздравила именинника. Футболисты сформировали защитнику живой тоннель, по которому Виталик стремился пробежать как можно скорее, ведь дружеское приветствие включало в себя попадание мячом в именинника!

Более приятное поздравление ждало Миколенко вечером. На праздничную вечеринку было приготовлено два торта. Один в виде футболки сборной с игровым номером Виталия, а второй в цветах украинского флага с цифрой 23 – именно столько лет исполнилось дебютанту АПЛ.

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Сегодня команда Петракова проведет в Словении заключительную тренировку, после которой украинская делегация будет готовиться к вылету на матч с Шотландией. Отправление назначено на 16:45.

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Напомним, матч отбора на чемпионат мира сборная Украины сыграет в среду, 1 июня. Начало встречи – в 21:45.