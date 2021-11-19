Дублі Буяльського та Вітіньо: Динамо не помітило Чорноморець

Динамо розгромило Чорноморець / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У п'ятницю, 19 листопада, пройшов перший матч 15 туру чемпіонату України з футболу. У Києві Чорноморець зіграв із Динамо. Команди домовилися, що першу зустріч у сезоні переносять із Одеси до Києва, а наступного кола зіграють на березі Чорного моря. Онлайн-трансляція матчу Чорноморець – Динамо.

Поєдинок завершився перемогою підопічних Мірчі Луческу з рахунком 6:1. У першому таймі було забито чотири м'ячі.

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На 27-й хвилині рахунок відкрив Буяльський, який точно пробив у лівий кут. Через три хвилини Вітіньо відправив м'яч у дев'ятку метрів із 20-ти.

На 37-й хвилині Вітіньо оформив дубль, а перед свистком на перерву Чорноморець скоротив розрив у рахунку, відзначився Ісаєнко.

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У другому таймі ще два м'ячі влетіли у ворота Чорноморця. Спершу гарний м'яч забив Гармаш, а на 58-й хвилині Буяльський реалізував пенальті. Крапку в матчі поставив Кулач.

Отже, Динамо здобуло розгромну перемогу та вийшло на перше місце, набравши 38 очок. Чорноморець займає 12-й рядок, маючи у своєму активі 11 очок.

Зазначимо, що Шахтар завтра може повернути собі лідерство, якщо обіграє львівський Рух.

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Чорноморець – Динамо – 1:6

Голи: Буяльський, 27 (0:1). Вітіньо, 30 (0:2). Вітіньо, 37 (0:3). Ісаєнко, 44 (1:3). Гармаш, 48 (1:4). Буяльський, 58 – із пенальті (1:5). Кулач, 82 (1:6).