Дубли Буяльского и Витиньо: Динамо не заметило Черноморец

Динамо разгромило Черноморец / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В пятницу, 19 ноября, прошел первый матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу. В Киеве Черноморец сыграл с Динамо. Команды договорились, что первую встречу в сезоне переносят из Одессы в Киев, а в следующем круге сыграют на берегу Черного моря. Онлайн-трансляция матча Черноморец – Динамо.

Поединок завершился победой подопечных Мирчи Луческу со счетом 6:1. В первом тайме было забито четыре мяча.

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На 27-й минуте счет открыл Буяльский, который точно пробил в левый угол. Через три минуты Витиньо отправил мяч в девятку метров с 20-ти.

На 37-й минуте Витиньо оформил дубль, а перед свистком на перерыв Черноморец сократил разрыв в счете, отличился Исаенко.

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Во втором тайме еще два мяча влетели в ворота Черноморца. Сначала красивый мяч забил Гармаш, а на 58-й минуте Буяльский реализовал пенальти. Точку в матче поставил Кулач.

Таким образом, Динамо добыло разгромную победу и вышло на первое место, набрав 38 очков. Черноморец занимает 12-ю строчку, имея в своем активе 11 очков.

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Отметим, что Шахтер завтра может вернуть себе лидерство, если обыграет львовский Рух.

Черноморец – Динамо – 1:6

Голы: Буяльский, 27 (0:1). Витиньо, 30 (0:2). Витиньо, 37 (0:3). Исаенко, 44 (1:3). Гармаш, 48 (1:4). Буяльский, 58 – с пенальти (1:5). Кулач, 82 (1:6).