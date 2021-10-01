"Дуб стоятиме вічно": тренер Шерифа розповів росіянам, чий футбол сильніший

Український наставник Шерифа Юрій Вернидуб / Фото: Reuters

У матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів молдавський Шериф створив сенсацію, обігравши Реал на його полі з рахунком 2:1.

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Після матчу, український фахівець відповів на питання російського видання Спорт-Експрес.

Одне з питань стосувалося відмови Вернидуба працювати в Росії.

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- Ви готові приїхати працювати до Росії?

- Я вже говорив: ні. Якщо відносини налагодяться, то так. А зараз я свою позицію не буду міняти .

- А що має статися, щоб ви приїхали до нас?

- Коли ми почнемо жити так, як жили раніше. Я люблю свою країну і готовий покласти голову за неї.

Також 55-річний тренер порівняв рівень футболу в Україні та Росії.

- А якщо порівняти російський і український футбол. Хто сильніший зараз?

- Україна! У нас досить багато молодих футболістів. У Росії їх дуже мало. Чемпіонати не буду порівнювати.

- Чому? Україна скоро може обійти Росію в рейтингу УЄФА.

- А сенс? У вас майже всі бюджетні команди! На Україні немає бюджетних команд.

- І при цьому ви ще можете нас обійти...

- Подивимося. Але я, звичайно, вболіватиму за Україну. Я дуже хочу, щоб ми обійшли Росію. Бюджет – це одне. Ти його отримав і розпиляв. А коли є господар, то всі розуміють, що людина рахує кожну копійку. Всі з цим рахуються.

А ще журналісти спробували потроллити Юрія Вернидуба стосовно його прізвища, але отримали гідну відповідь від нашого тренера.

- Юрію Миколайовичу, не можемо не запитати на тему, яка, судячи з коментарів, дуже хвилює вболівальників. Коли ви все-таки повернете дуб?

- Почитайте українську казку "Котигорошко". Там є всі прізвища: і Вернигора, і Вернидуб, та інші. Це все казкові герої. І я пишаюся своїм прізвищем! У мене козацький рід!

- Значить, дуб точно не повернете?

- Ні, він буде стояти вічно! Тому що у мене є два сини і два онуки. Цей рід буде все життя. Я пишаюся цим.

Нагадаємо, що після двох турів Ліги чемпіонів Шериф, очолюваний Юрієм Вернидубом, лідирує в групі D.