"Дуб будет стоять вечно": тренер Шерифа рассказал россиянам, чей футбол сильнее

Украинский наставник Шерифа Юрий Вернидуб / Фото: Reuters

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов молдавский Шериф сотворил сенсацию, обыграв Реал на его поле со счетом 2:1.

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После матча, украинский специалист ответил на вопросы российского издания Спорт-Экспресс.

Один из вопросов касался отказа Вернидуба работать в России.

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- Вы готовы приехать работать в Россию?

- Я уже говорил: нет. Если отношения наладятся, то да. А сейчас я свою позицию не буду менять.

- А что должно случиться, чтобы вы приехали к нам?

- Когда мы начнем жить так, как жили раньше. Я люблю свою страну и готов положить голову за нее.

Также 55-летний тренер сравнил уровень футбола в Украине и России.

- А если сравнить российский и украинский футбол. Кто сильнее сейчас?

- Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать.

- Почему? Украина скоро может обойти Россию в рейтинге УЕФА.

- А смысл? У вас почти все бюджетные команды! На Украине нет бюджетных команд.

- И при этом вы еще можете нас обойти...

- Посмотрим. Но я, конечно, буду болеть за Украину. Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию. Бюджет – это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются.

А еще журналисты попытались потроллить Юрия Вернидуба по поводу его фамилии, но получили достойный ответ от нашего тренера.

- Юрий Николаевич, не можем не спросить на тему, которая, судя по комментариям, очень волнует болельщиков. Когда вы все-таки вернете дуб?

- Почитайте украинскую сказку "Катигорошек". Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией! У меня казацкий род!

- Значит, дуб точно не вернете?

- Нет, он будет стоять вечно! Потому что у меня есть два сына и два внука. Этот род будет всю жизнь. Я горжусь этим.

Напомним, что после двух туров Лиги чемпионов Шериф, возглавляемый Юрием Вернидубом, лидирует в группе D.