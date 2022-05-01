Дружбі прийшов кінець! Марту Костюк зрадила топ-тенісистка

Бадоса зрадила дружбі з Костюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Друга ракетка світу Паула Бадоса дуже погано висловила свою позицію по відношенню до усунення тенісистів з Росії та Білорусі з Вімблдону-2022. Іспанка проти такого рішення і вважає, що спортсменів із цих країн варто повернути на турнір.

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Паула Бадоса мала тісні дружні стосунки з українською молодою тенісисткою Мартою Костюк. Але початок війни змінило їхнє спілкування. Що сталося між тенісистками Костюк поділилася з БТУ.

"На початку березня, коли ми приїхали до Індіан-Уеллса, це був перший раз, коли ми з Паулою побачилися (після початку війни в Україні). Вона до мене підійшла, спитала, як я, чи все у мене добре з рідними. І все. В Індіан-Уеллсі або в Дубаї, точно не пам'ятаю, я питала Паулу, чи не хоче вона зі мною зіграти пару, тому що мені здавалося, що в нас добре вийде. Вона сказала, мовляв, давай спробуємо зіграти в Мадриді, давай десь ще спробуємо, але взагалі я пару не граю. Потім я побачила, що вона в Майамі та Штутгарті грає разом з Соболенко (представниця Білорусі). Мене це дуже здивувало. Я зрозуміла що я більше не питатиму у неї про пару. Для мене була дивною позиція Паули Бадоси , але вона не єдина, хто так думає", – пояснила Марта Костюк.

Марта Костюк / Фото: Федерація тенісу України

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Ангеліна Калініна / Фото: Getty Images

Марта Костюк сьогодні зіграє у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді. Її суперниця – Емма Радукану. Свій поєдинок на цій же стадії проведе ще одна українка Ангеліна Калініна, яка у першому колі вибила зі змагань чемпіонку US Open.