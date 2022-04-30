Подружка Марти Костюк виступила проти усунення росіян та білорусів

Друга ракетка світу Паула Бадоса вважає несправедливим рішення організаторів Вімблдону для тенісистів із Росії та Білорусі

Паула Бадоса підтримала тенісистів з Росії та Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

Іспанська тенісистка Паула Бадоса несподівано підтримала російських та білоруських спортсменів, яких організатора Вімблдону не допустили до виступу на турнірі через військову агресію на території України.

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Друга ракетка світу є близькою подругою українки Марти Костюк і має уявлення про війну в нашій країні. Але Бадоса вирішила, що спорт має бути поза політикою і висловила свою думку щодо усунення тенісистів із країни-агресора.

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"Для мене це рішення не має жодного сенсу. Війна – це дуже сильне, чого має бути. Але змішання політики зі спортом, особливо з тенісом, у якому ми граємо під своїм прапором, але представляємо своє ім'я, мені здається несправедливим. Ми не винні", – висловила своє бачення ситуації Паула Бадоса.

У свою чергу Марта Костюк підтримує усунення росіян та білорусів. Більше того, українки разом із іншими нашими тенісистами домагаються усунення спортсменів із ворожих країн із туру WTA та ATP. Але поки що це відбувається невдало.

Марта Костюк рветься до трофею в Парижі / Фото: Getty Images

Марта Костюк неодноразово висловлювалася на адресу країни-агресора . Вона не хоче нічого мати спільного із рашистами.