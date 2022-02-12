12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
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Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
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Маріуполь --
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Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
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Інтер --
Ліверпуль --
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Зальцбург --
Баварія --
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Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
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Бенфіка --
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"Допінг у 15 років? Якого біса!" Легендарний футболіст шокований скандалом на Олімпіаді

Сергій Шаховець
12 лютого, 14:59
Один із найкращих футболістів в історії футболу Гарі Лінекер відреагував на скандальну ситуацію, в яку потрапила неповнолітня російська фігуристка

Гарі Лінекер різко відреагував на допінг-скандал / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Ексфорвард збірної Англії Гарі Лінекер не може повірити, що росіяни застосовують стимулюючі препарати для таких юних спортсменів.

Своє обурення уславлений футболіст висловив у Twitter.

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"Допінг у спорті – це завжди неправильно, але у 15 років? Якого біса?" – написав Лінекер.

Один із підписників лаконічно прокоментував публікацію Лінекера.

"Ти ще дивуєшся, Гарі? Це все-таки Росія".

Раніше ми повідомляли, як перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, ще півроку тому попереджала Етері Тутберідзе, тренера Камілі Валієвої, що вони дограються з допінгом. І як у воду дивилася.

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Оксана Баюла півроку тому попереджала росіян, чим може закінчитись історія з допінгом / Фото: Reuters, Instagram, Колаж: Сьогодні

У свою чергу чиновник МОК Дік Паунд вважає, що Росія не покаялася після всіх допінгових скандалів. Позбавлення збірної РФ гімну та прапора недостатні заходи, необхідно виключити Росію з-поміж учасників Олімпійських ігор.

Додамо, що сьогодні Спортивний арбітражний суд ухвалить вирок у справі російської фігуристки Каміли Валієвої.

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Сьогодні розглянуть справу Каміли Валієвої / Фото: REUTERS