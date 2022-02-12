"Допінг у 15 років? Якого біса!" Легендарний футболіст шокований скандалом на Олімпіаді

Гарі Лінекер різко відреагував на допінг-скандал / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Ексфорвард збірної Англії Гарі Лінекер не може повірити, що росіяни застосовують стимулюючі препарати для таких юних спортсменів.

Своє обурення уславлений футболіст висловив у Twitter.

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"Допінг у спорті – це завжди неправильно, але у 15 років? Якого біса?" – написав Лінекер.

Один із підписників лаконічно прокоментував публікацію Лінекера.

"Ти ще дивуєшся, Гарі? Це все-таки Росія".

Раніше ми повідомляли, як перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, ще півроку тому попереджала Етері Тутберідзе, тренера Камілі Валієвої, що вони дограються з допінгом. І як у воду дивилася.

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Оксана Баюла півроку тому попереджала росіян, чим може закінчитись історія з допінгом / Фото: Reuters, Instagram, Колаж: Сьогодні

У свою чергу чиновник МОК Дік Паунд вважає, що Росія не покаялася після всіх допінгових скандалів. Позбавлення збірної РФ гімну та прапора недостатні заходи, необхідно виключити Росію з-поміж учасників Олімпійських ігор.

Додамо, що сьогодні Спортивний арбітражний суд ухвалить вирок у справі російської фігуристки Каміли Валієвої.

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