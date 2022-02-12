"Допінг у 15 років? Якого біса!" Легендарний футболіст шокований скандалом на Олімпіаді

Гарі Лінекер різко відреагував на допінг-скандал / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Ексфорвард збірної Англії Гарі Лінекер не може повірити, що росіяни застосовують стимулюючі препарати для таких юних спортсменів.
Своє обурення уславлений футболіст висловив у Twitter.
"Допінг у спорті – це завжди неправильно, але у 15 років? Якого біса?" – написав Лінекер.
Один із підписників лаконічно прокоментував публікацію Лінекера.
"Ти ще дивуєшся, Гарі? Це все-таки Росія".
Раніше ми повідомляли, як перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, ще півроку тому попереджала Етері Тутберідзе, тренера Камілі Валієвої, що вони дограються з допінгом. І як у воду дивилася.
У свою чергу чиновник МОК Дік Паунд вважає, що Росія не покаялася після всіх допінгових скандалів. Позбавлення збірної РФ гімну та прапора недостатні заходи, необхідно виключити Росію з-поміж учасників Олімпійських ігор.
Додамо, що сьогодні Спортивний арбітражний суд ухвалить вирок у справі російської фігуристки Каміли Валієвої.