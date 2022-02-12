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"Допинг в 15 лет? Какого черта!" Легендарный футболист в шоке от скандала на Олимпиаде

Сергей Шаховец
12 февраля, 14:59
Один из лучших футболистов в истории футбола Гари Линекер отреагировал на скандальную ситуацию, в которую попала несовершеннолетняя российская фигуристка

Гари Линекер резко отреагировал на допинг-скандал / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер не может поверить, что россияне применяют стимулирующие препараты для таких юных спортсменов.

Свое возмущение прославленный футболист высказал в Twitter.

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"Допинг в спорте – это всегда неправильно, но в 15 лет? Какого черта?", – написал Линекер.

Один из подписчиков лаконично прокомментировал публикацию Линекера.

"Ты еще удивляешься, Гари? Это все таки Россия".

Ранее мы сообщали, как первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, еще полгода назад предупреждала Этери Тутберидзе, тренера Камилы Валиевой, что они доиграются с допингом. И как в воду глядела.

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Оксана Баюла полгода назад предупреждала россиян, чем может закончится история с допингом / Фото: Reuters, Instagram, Коллаж: Сегодня

В свою очередь чиновник МОК Дик Паунд считает, что Россия не покаялась после всех допинговых скандалов. Лишение сборной РФ гимна и флага недостаточные меры, необходимо исключить Россию из числа участников Олимпийских игр.

Добавим, что сегодня Спортивный арбитражный суд вынесет приговор по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

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Сегодня рассмотрят дел Камилы Валиевой / Фото: REUTERS