"Доннарумма, будь обережний, покидьок!". Фанати "россонері" не пробачили зраду свого кумира

Джанлуїджі Доннарума / Фото: Reuters

Біля тренувальної бази Мілана з'явилися два образливих банери, адресовані ек-воротарю "россонері" Джанлуїджі Доннаруммі. Автори плакатів – фанати "дияволів", які явно не в захваті від переходу вихованця їхнього клубу в ПСЖ. Тепер італійцеві треба турбуватися за свою безпеку, якщо він вирішить відвідати рідну команду.

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/ Фото: corrieredellosport.it

"Доннарумма – невдячний покидьок. Ти – більший відстій, ніж Леонардо (Бонуччі – прим)", – написано на першому плакаті.

"Доннарумма, ми не забуваємо нічого поганого. Будь обережний, коли їдеш по Мілану", -.попереджає італійця другий банер.

Нагадаємо, що в літнє міжсезоння зоряний голкіпер поповнив склад французького Парі-Сен-Жермена на правах вільного агента. Доннарумма підписав п'ятирічний контракт і тепер пов'язаний з клубом до 30 червня 2026 року.

Джанлуїджі Доннарумма став гравцем ПСЖ / Фото: PSG

Джанлуїджі дебютував у дорослому футболі в 2015 році у складі Мілана і став наймолодшим воротарем в історії чемпіонатів Італії. У 2016-му Доннарумма дебютував в національній команді, а на Євро-2020 був основним голкіпером команди і одним із творців перемоги команди Роберто Манчіні. За підсумками турніру, УЄФА визнало 22-річного воротаря найкращим гравцем Євро-2020.