"Доннарумма, будь осторожен, ублюдок!". Фанаты "россонери" не простили предательства своего кумира

Джанлуиджи Доннарума / Фото: Reuters

Возле тренировочной базы Милана появились два оскорбительных баннера, адресованных экс-вратарю "россонери" Джанлуиджи Доннарумме. Авторы плакатов – фанаты "дьяволов", которые явно не в восторге от перехода воспитанника их клуба в ПСЖ. Теперь итальянцу надо беспокоиться за свою безопасность, если он решит посетить родную команду.

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/ Фото: corrieredellosport.it

"Доннарумма – неблагодарный ублюдок. Ты – больший отстой, чем Леонардо (Бонуччи. – Прим.)", – написано на первом плакате.

"Доннарумма, мы не забываем ничего плохого. Будь осторожен, когда едешь по Милану", -.гласит второй баннер.

Напомним, что в летнее межсезонье звездный голкипер пополнил состав французского Пари Сен-Жермена на правах свободного агента. Доннарумма подписал пятилетний контракт и связан с клубом до 30 июня 2026 года.

Джанлуиджи Доннарумма стал игроком ПСЖ / Фото: PSG

Джанлуиджи дебютировал во взрослом футболе в 2015 году в составе Милана и стал самым молодым вратарем в истории чемпионатов Италии. В 2016-м Доннарумма дебютировал в национальной команде, а на Евро-2020 был основным голкипером команды и одним из творцов победы команды Роберто Манчини. По итогам турнира УЕФА признало 22-летнего вратаря лучшим игроком Евро-2020.