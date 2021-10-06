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"Доннарумма, ти – гі*нюк": ультрас Мілана продовжують цькування найкращого гравця Євро-2020

Сергій Шаховець
6 жовтня, 10:41
Напередодні півфінального матчу Ліги націй між збірними Італії та Іспанії фанати Мілани вивісили образливий банер проти Джанлуїджі Доннарумми

Фанати Мілани продовжують цькування Доннарумма / Фото: Reuters, Twitter

Сьогодні, 6 жовтня, на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані відбудеться перший півфінальний матч збірних Італії та Іспанії. Але не всі футболісти "Скуадри Адзурри" можуть спокійно готуватися до поєдинку.

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Міланські ультрас ніяк не можуть пробачити Джанлуїджі Доннаруммі перехід з Мілана в ПСЖ. На одному з мостів в Мілані вони розмістили банер проти свого колишнього кумира .

"Доннарумма, тебе більше не чекають у Мілані. Ти – гі*нюк", – написали фанати "россонері".

Це не перший випадок цькування уболівальниками Мілана воротаря італійської збірної. Раніше фанати "дияволів" повісили два образливих банера біля тренувальної бази Мілана.

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/ Фото: corrieredellosport.it

Нагадаємо, що в літнє міжсезоння зоряний голкіпер поповнив склад французького Парі Сен-Жермена на правах вільного агента. Доннарумма підписав п'ятирічний контракт і тепер пов'язаний з клубом до 30 червня 2026 року.

Джанлуїджі Доннарумма став гравцем ПСЖ / Фото: PSG

Крім того, Джанлуїджі на Євро-2020 був основним голкіпером команди і одним із творців тріумфу команди Роберто Манчіні. За підсумками турніру УЄФА визнав 22-річного воротаря найкращим гравцем Євро-2020.

Італія чемпіон Європи, а Доннарумма не святкує / Фото: Reuters

Додамо, що півфінальний матч Ліги націй Італія – Іспанія розпочнеться о 21:45. Трансляцію поєдинку можна подивитися на каналі Футбол 1.

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