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Рух --
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Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
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Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
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Минай --
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Динамо --
Дніпро-1 --
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Порту --
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Донбас грюкнув дверима і вилетів з Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
14 жовтня, 08:36
Лідер українського хокею Донбас не зміг пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів, команда посіла третє місце в групі

Боротьба біля воріт / Фото: ХК "Донбас"

Донецький Донбас завершив свій виступ в хокейній Лізі чемпіонів.

В останньому турі групового етапу на виїзді Донбас обіграв лідера групи австрійський Клагенфурт – 2:1. Але ця перемога не допомогла нашій команді вийти в плей-офф.

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Клагенфурт – Донбас – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Шайби: 0:1 – Лялька (Медведєв) – 7:16, 1:1 – Капель (Фревіс, Вюршль) – 27:27, 1:2 – Шишлянніков (Бірюков, Жульдіков – бол.) – 54:44.

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У підсумку команди в групі розташувалися так: Клагенсфурт – 13 очок (6 матчів), Руан – 10 (6), Донбас – 8 (6), Рунгстед – 5 (6).

Далі пройшли Клагенсфурт і Руан.

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