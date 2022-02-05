Додому треба повертатися з медалями. "Жовто-сині" розраховують грюкнути дверима на Євро-2022

Гра збірної України надовго запам'ятається фанатам / Фото: UEFA.com

Українці дали бій збірній Росії у півфінальному матчі футзального Євро-2022, але зрештою поступилися фаворитам першості з рахунком 2:3.

Головний тренер збірної України Олександр Косенко прокоментував результат битви за вихід до фіналу та поділився очікуваннями від матчу за бронзу.

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"Спочатку ми хотіли грати 4 на 4, але нам не вдавався вихід з під пресингу. А коли почали грати з п'ятим польовим, то забили два м'ячі, мали ще моменти. Ми ще переглянемо гру, проаналізуємо.

Ми перейшли на п'ять польових через те, що заробили п'ять фолів. Також ми планували такий варіант на випадок, якщо щось не виходитиме, щоб збити суперника з ігрового ритму. Десь у нас це вийшло.

Було видно, що ми не були свіжими. Все-таки у нас було мало ротації через усічений склад, хлопці грали через "не можу". Хочу подякувати їм за цю гру, за те, що вони зазнали і витримали, а за сприятливого збігу обставин могли і зрівняти рахунок.

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Будь-які медалі чемпіонату Європи – пам'ять на все життя. Прикро вийти до півфіналу і повернутися додому без медалей. Постараємося відновитись наскільки зможемо і досягти позитивного результату в матчі за бронзу", – цитує Косенко УАФ.

Зазначимо, що поєдинок з Росією надовго запам'ятається вболівальникам завдяки яскравій атмосфері на трибунах Амстердама. Протягом усього матчу українські фанати шалено підтримували нашу команду, вигукуючи всім відомі кричалки та пісні про Путіна.

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Фанати передали привіт Путіну / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Матч за третє місце із Іспанією відбудеться у неділю, 6 лютого. Початок – о 15:30 за київським часом.