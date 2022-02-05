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Домой возвращаться нужно с медалями. "Желто-синие" рассчитывают хлопнуть дверью на Евро-2022

Сергей Шаховец
5 февраля, 08:46
Футзальная сборная Украины не сумела пробиться в финал чемпионата Европы, но надеется завоевать бронзовый комплект наград

Игра сборной Украины надолго запомнится фанатам / Фото: UEFA.com

Украинцы дали бой сборной России в полуфинальном матче футзального Евро-2022, но в итоге уступили фаворитам первенства со счетом 2:3.

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал результат битвы за выход в финал и поделился ожиданиями от матча за бронзу.

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"Сначала мы хотели играть 4 на 4, но нам не удавался выход из-под прессинга. А когда начали играть с пятым полевым, то забили два мяча, имели еще моменты. Мы еще просмотрим игру, проанализируем.

Мы перешли на пять полевых из-за того, что заработали пять фолов. Также мы планировали такой вариант на случай, если что-нибудь не будет выходить, чтобы сбить соперника с игрового ритма. Где-то у нас это вышло.

Было видно, что мы не были свежими. Все-таки у нас было мало ротации из-за усеченного состава, ребята играли через "не могу". Хочу поблагодарить их за эту игру, за то, что они претерпели и выдержали, а при благоприятном стечении обстоятельств могли и сравнять счет.

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Любые медали чемпионата Европы – память на всю жизнь. Будет досадно выйти в полуфинал и вернуться домой без медалей. Постараемся восстановиться насколько сможем и добиться положительного результата в матче за бронзу", – цитирует Косенко УАФ.

Отметим, что поединок с Россией надолго запомнится болельщикам благодаря яркой атмосфере на трибунах Амстердама. На протяжении всего матча украинские фанаты неистово поддерживали нашу команду, выкрикивая всем известные кричалки и песни про Путина.

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Фанаты передали привет Путину / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Матч за третье место с Испанией состоится в воскресенье, 6 февраля. Начало – в 15:30 по киевскому времени.