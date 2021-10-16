Дома виявився не потрібен. Футболіст збірної України отримав польське громадянство

Путівцев з Металіста перейшов у Термаліку

24 березня 2016 року в матчі проти збірної Кіпру Артем Путівцев дебютував за збірну України. Після цього головний тренер команди Михайло Фоменко включив футболіста в резервну заявку на чемпіонат Європи-2016.

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Однак за національну команду Артем більше так і не зіграв. Втомившись чекати нового виклику футболіст став громадянином Польщі. Про це повідомив сайт Термаліки.

У польський клуб захисник перебрався в 2016 році з Металіста. З тих за Термаліку 33-річний футболіст провів 179 поєдинків, забивши 12 голів.

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Раніше Путівцев також виступав у складі таких українських клубів, як Газовик, Зірка, Маріуполь і Металург Донецьк.

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