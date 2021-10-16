Дома оказался не нужен. Футболист сборной Украины получил польское гражданство

Путивцев с Металлиста перешел в Термалику

24 марта 2016 года в матче против сборной Кипра Артем Путивцев дебютировал за сборную Украины. После этого главный тренер команды Михаил Фоменко включил футболиста в резервную заявку на чемпионат Европы-2016.

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Однако за национальную команду Артем больше так и не сыграл. Устав ждать нового вызова, футболист стал гражданином Польши. Об этом сообщил сайт Термалики.

В польский клуб защитник перебрался в 2016 году из Металлиста. С тех пор за Термалику 33-летний футболист провел 179 поединков, забив 12 голов.

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Ранее Путивцев также выступал в составе таких украинских клубов, как Газовик, Зирка, Мариуполь и Металлург Донецк.

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