Долар в секунду: Роналду встановив рекорд із зарплатні в Англії

Кріштіану Роналду повертається до Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS
Вчора грянула справжня трансферна бомба – Кріштіану Роналду перейшов до Манчестер Юнайтед з Ювентуса, хоча всі чекали португальця в Сіті.
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Згідно з даними Daily Mail, Роналду в МЮ зароблятиме 480 тисяч фунтів на тиждень, що автоматично робить його найвисокооплачуванішим гравцем Прем'єр-ліги!
Якщо перевести цю суму в розрахунку на один день, то вийде більше 68 тисяч, за годину він заробить 2857 фунтів, а за секунду – 0,78 фунта або трохи більше долара!
Навіть зірковий новачок Челсі Ромелу Лукаку з усіма бонусами не зміг побити контракт 26-річного ветерана.
Проте Роналду не найвисокооплачуваніший гравець світу. Його одвічний конкурент Ліонель Мессі в Парі Сен-Жермен заробляє мільйон фунтів на тиждень! А Неймар отримує 600 тисяч фунтів на тиждень.
ТОП-10 найвисокооплачуваніших гравців Прем'єр-ліги:
- Кріштіану Роналду (МЮ) – 480 тисяч фунтів
- Ромелу Лукаку (Челсі) – 450 тисяч
- Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) – 385 тисяч
- Джек Гріліш (Манчестер Сіті) – 380 тисяч
- Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед) – 375 тисяч
- П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал) – 350 тисяч
- Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) – 300 тисяч
- Харрі Кейн (Тоттенгем) – 300 тисяч
- Поль Погба (Манчестер Юнайтед) – 290 тисяч
- Антоні Марсьяль (Манчестер Юнайтед) – 250 тисяч
Нагадаємо, що Роналду вже грав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік. За цей час португалець забив 118 голів у 292 іграх.
З МЮ португалець тричі виграв чемпіонат Англії, двічі – Кубок англійської ліги і один раз Кубок Англії.
2008 року Роналду разом з Манчестер Юнайтед став переможцем Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу.