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Арсенал 0
28 серпня 14:00 Про матч
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28 серпня 19:30
Динамо 7
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Шахтар --
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Зоря --
Ворскла --
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Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
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Долар в секунду: Роналду встановив рекорд із зарплатні в Англії

Олександр Трикіша
28 серпня, 21:30
Новачок Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду став найвисокооплачуванішим гравцем чемпіонату Англії. Але все одно заробляє менше Мессі

Кріштіану Роналду повертається до Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

Вчора грянула справжня трансферна бомба – Кріштіану Роналду перейшов до Манчестер Юнайтед з Ювентуса, хоча всі чекали португальця в Сіті.

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Згідно з даними Daily Mail, Роналду в МЮ зароблятиме 480 тисяч фунтів на тиждень, що автоматично робить його найвисокооплачуванішим гравцем Прем'єр-ліги!

Якщо перевести цю суму в розрахунку на один день, то вийде більше 68 тисяч, за годину він заробить 2857 фунтів, а за секунду – 0,78 фунта або трохи більше долара!

Навіть зірковий новачок Челсі Ромелу Лукаку з усіма бонусами не зміг побити контракт 26-річного ветерана.

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Проте Роналду не найвисокооплачуваніший гравець світу. Його одвічний конкурент Ліонель Мессі в Парі Сен-Жермен заробляє мільйон фунтів на тиждень! А Неймар отримує 600 тисяч фунтів на тиждень.

ТОП-10 найвисокооплачуваніших гравців Прем'єр-ліги:

  • Кріштіану Роналду (МЮ) – 480 тисяч фунтів
  • Ромелу Лукаку (Челсі) – 450 тисяч
  • Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) – 385 тисяч
  • Джек Гріліш (Манчестер Сіті) – 380 тисяч
  • Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед) – 375 тисяч
  • П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал) – 350 тисяч
  • Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) – 300 тисяч
  • Харрі Кейн (Тоттенгем) – 300 тисяч
  • Поль Погба (Манчестер Юнайтед) – 290 тисяч
  • Антоні Марсьяль (Манчестер Юнайтед) – 250 тисяч

Нагадаємо, що Роналду вже грав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік. За цей час португалець забив 118 голів у 292 іграх.

З МЮ португалець тричі виграв чемпіонат Англії, двічі – Кубок англійської ліги і один раз Кубок Англії.

2008 року Роналду разом з Манчестер Юнайтед став переможцем Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу.

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