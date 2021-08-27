Українець з МЮ: "Роналду – це відмінна угода для всіх!"

Колишній гравець Динамо і Шахтаря Андрій Канчельскіс впевнений, що Кріштіану Роналду посилить Манчестер Юнайтед і може спокійно грати до 40 років

Канчельскіс задоволений трансфером Роналду

Сьогодні вибухнула бомба на трансферному ринку. Кріштіану Роналду перейшов з Ювентуса в Манчестер Юнайтед.

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Колишній півзахисник Динамо і Шахтаря, який чотири сезони відіграв в МЮ, Андрій Канчельскіс прокоментував повернення Роналду в Англію.

"Це відмінна угода для всіх! Роналду багато років? Ну і що? Він в кожному сезоні забиває по 20 м'ячів. Він стабільний, а такі Манчестер Юнайтед дуже потрібні. Тим більше, що Роналду в чудовій формі. Всі знають, який він професіонал, як він за собою стежить. І до 40 років люди грають, все нормально. він посилить Манчестер Юнайтед, це відмінне придбання ", – сказав Канчельскіс "СЕ".

Нагадаємо, що Роналду вже грав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік. За цей час португалець забив 118 голів у 292 іграх.

З МЮ португалець три рази виграв чемпіонат Англії, двічі – Кубок англійської ліги і один раз Кубок Англії.

У 2008 році Роналду разом з Манчестер Юнайтед став переможцем Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу.

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Дивіться, як Кріштіану забивав за МЮ: