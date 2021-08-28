Доллар в секунду: Роналду установил рекорд по зарплате в Англии

Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

Вчера грянула настоящая трансферная бомба – Криштиану Роналду перешел в Манчестер Юнайтед из Ювентуса, хотя все ждали португальца в Сити.

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Согласно данным Daily Mail, Роналду в МЮ будет зарабатывать 480 тысяч фунтов в неделю, что автоматически делает его самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги!

Если перевести эту сумму в расчете на один день, то получится более 68 тысяч, за час он заработает 2857 фунтов, а за секунду – 0,78 фунта или чуть более доллара!

Даже звездный новичок Челси Ромелу Лукаку со всеми бонусами не смог побить контракт 26-летнего ветерана.

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Тем не менее, Роналду не самый высокооплачиваемый игрок мира. Его извечный конкурент Лионель Месси в Пари Сен-Жермен зарабатывает миллион фунтов в неделю! А Неймар получает 600 тысяч фунтов в неделю.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги:

Криштиану Роналду (МЮ) – 480 тысяч фунтов

Ромелу Лукаку (Челси) – 450 тысяч

Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 385 тысяч

Джек Грилиш (Манчестер Сити) – 380 тысяч

Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед) – 375 тысяч

Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал) – 350 тысяч

Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) – 300 тысяч

Харри Кейн (Тоттенхэм) – 300 тысяч

Поль Погба (Манчестер Юнайтед) – 290 тысяч

Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед) – 250 тысяч

Напомним, что Роналду уже играл за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. За это время португалец забил 118 голов в 292 играх.

С МЮ португалец три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок Англии.

В 2008 году Роналду вместе с Манчестер Юнайтед стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.