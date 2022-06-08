8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Доходи впали у багато разів! Російський чемпіон поскаржився на санкції

Олексій Андрейцев
8 червня, 08:42
Легкоатлет Сергій Шубенков розповів, як міжнародні санкції торкнулися його – доходи впали, ціни зросли

Шубенков у шоці від нових цін в Росії

Чемпіон світу 2015 року та триразовий чемпіон Європи з бігу на 110 метрів з бар'єрами росіянин Сергій Шубенков розповів, як постраждав від міжнародних санкцій.

Нагадаємо, російських спортсменів усунули майже від усіх змагань після початку війни в Україні.

Реклама

Читайте також: Жодних поблажок! Шевченко жорстко висловився проти російських спортсменів

"Санкції дуже сильно позначилися на моєму житті. Доходи впали пристойно, в багато разів. А коли є діти, гроші йдуть тільки так. Ще й ціни скрізь виросли.

Я був на зборах у Сочі у березні та в червні, приходжу в одні й ті самі місця поїсти, а там цінники коректором замазані та скрізь написані нові. Це мене прямо дико дратує.

Та й загалом тупо дорожче все стало!", – обурюється Шубенков.

Раніше ми писали, що від початку військового вторгнення Російської Федерації в Україну спортсменам із країни-агресорки стало незатишно на своїй батьківщині.