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Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
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Доходы упали во много раз! Российский чемпион пожаловался на санкции

Алексей Андрейцев
8 июня, 08:42
Легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, как международные санкции коснулись его – доходы упали, цены выросли

Шубенков в шоке от новых цен в России

Чемпион мира 2015 года и трехкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков рассказал, как пострадал от международных санкций.

Напомним, российских спортсменов отстранили почти от всех соревнований после начала войны в Украине.

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"Санкции очень сильно отразились на моей жизни. Доходы упали прилично, во много раз. А когда есть дети, деньги уходят только так. Еще и цены везде выросли.

Я был на сборах в Сочи в марте и в июне, прихожу в одни и те же места покушать, а там ценники корректором замазаны и везде написаны новые. Это меня прям дико раздражает.

Да и в целом тупо дороже все стало!", – возмущается Шубенков.

Ранее мы писали, что с начала военного вторжения Российской Федерации в Украину спортсменам из страны-агрессора стало неуютно на своей родине.