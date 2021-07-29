Договірні матчі: суд виправдав 12 українців, довічно вигнаних вірменами з футболу

Спортивний арбітражний суд Лозанни зняв звинувачення і дискваліфікації, накладені на українських тренерів і гравців футбольною владою Вірменії

Тренер Сергій Литовченко виправданий / Фото: Facebook

Про виправдувальне рішення Лозанни стосовно українців повідомив адвокат Юрій Юрченко у себе в Facebook.

Серед тих, з кого зняли довічне відлучення від футболу, колишній тренер жіночої збірної України з футболу Анатолій Пісковець і Сергій Литовченко, днями призначений новим наставником першолігового донецького Олімпіка.

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Крім них, виправдувальні рішення суду Лозанни отримали: Євген Захарченко, Ігор Биковський, Ярослав Ясницький, Дмитро Копитов, Артем Пилипенко, Ілля Ходуля, Сергій Дячук, Антон Антошин, Тимофій Шеремета (ексфутболісти вірменського Локомотива) і Максим Дробний (ексвласник Локомотива ).

Судові витрати зобов'язана покрити Федерація футболу Вірменії.

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Нагадаємо, минулого літа уВірменії достроково завершили чемпіонат з футболу в Першій лізі через скандали з договірними матчами

Тоді футбольна влада Вірменії ухвалила рішення дискваліфікувати 58 людей, 25 з яких – українці.