Договорные матчи: суд оправдал 12 украинцев, пожизненно изгнанных армянами из футбола

Спортивный арбитражный суд Лозанны снял обвинения и дисквалификации, наложенные на украинских тренеров и игроков футбольными властями Армении

Тренер Сергей Литовченко оправдан / Фото: Facebook

Об оправдательном решении Лозанны в отношении украинцев сообщил адвокат Юрий Юрченко у себя в Facebook.

Среди тех, с кого сняли пожизненное отлучение от футбола, бывший тренер женской сборной Украины по футболу Анатолий Писковец и Сергей Литовченко, на днях назначенный новым наставником перволигового донецкого Олимпика.

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Кроме них, оправдательные решения суда Лозанны получили: Евгений Захарченко, Игорь Быковский, Ярослав Ясницкий, Дмитрий Копытов, Артем Пилипенко, Илья Ходуля, Сергей Дьячук, Антон Антошин, Тимофей Шеремета (экс-футболисты армянского Локомотива) и Максим Дробный (экс-владелец Локомотива).

Судебные издержки обязана покрыть Федерация футбола Армении.

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Напомним, прошлым летом в Армении досрочно завершили чемпионат по футболу в Первой лиге из-за скандалов с договорными матчами

Тогда футбольными властями Армении было принято решение дисквалифицировать 58 человек, 25 из которых – украинцы.