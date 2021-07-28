30 июля 19:00
Львов --
Шахтер --
30 июля 21:00
Колос --
Металлист 1925 --
31 июля 17:00
Минай --
Александрия --
31 июля 19:30
Черноморец --
Днепр-1 --
1 августа 17:00
Мариуполь --
Десна --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
1 августа 19:30
Ворскла --
Рух --
2 августа 19:30
Ингулец --
Заря --
6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
7 августа 17:00
Рух --
Верес --
7 августа 19:30
Шахтер --
Александрия --
7 августа 19:30
Днепр-1 --
Мариуполь --
8 августа 17:00
Минай --
Колос --
8 августа 19:30
Заря --
Динамо --
8 августа 19:30
Ворскла --
Львов --
9 августа 19:30
Десна --
Ингулец --
Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Команда Первой лиги снимается с чемпионата после матча 1 тура с Металлистом – детали скандала

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
28 июля, 15:20
Копировать ссылку
Президент Альянса объявил о снятии команды с чемпионата Украины. В случившемся Сергей Демченко обвиняет не только судей, но и свою команду
Сергей Демченко снимает Альянс после матча с Металлистом
Сергей Демченко снимает Альянс после матча с Металлистом / Фото: Instagram Альянса

На выходных состоялся первый тур во втором дивизионе чемпионата Украины. В одном из матчей Альянс уступил дома Металлисту, а президент клуба из Липовой Долины возмутился судейством в поединке.

Тогда же Сергей Демченко пригрозил снятием команды с Первой лиги. Как оказалось, эти намерения были серьезными. Как сообщил президент Альянса в интервью ресурсу Tribuna.com, команда прекращает свое существование.

Команда снимается. Сейчас готовим все официальные письма. На матч против Оболони команда не поедет. Мы ликвидируем все свои футбольные проекты: детские, районные, областные.

Матч с Металлистом – это просто последняя капля. Оно все накладывается, просто так совпало. Можно сказать, что решение спонтанное даже для меня. Но уже все – решение обдумано и принято.

Я прямо сейчас готовлю официальное письмо, сам его пишу. Выставлю его на осмотр обществу. Я не говорю, что дело только в судействе. У меня были претензии и к своей команде.

Есть независящие от нас моменты, которые мне не нравятся, которые не украшают украинский футбол. Мы оплатим игрокам зарплату за два оставшихся летних месяца, а сами они станут свободными агентами. Нескольких игроков хотят видеть клубы УПЛ.

Также Сергей Демченко заявил, что в ближайшие 10-20 лет он вряд ли захочет заниматься футболом. Отметим, что по регламенту Первой Лиги результат матча Альянс – Металлист будет аннулирован, а сезон будет продолжен с 15-ю командами.

Футбольный клуб Альянс был основан в 2016 году. Через четыре года команда из Липовой Долины (Сумская область) завоевала повышение в Первую лигу, а прошлый сезон во втором дивизионе завершила на 6 месте. Лучший результат в Кубке Украины – 1/4 финала в сезоне 2019/2020.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
12
5
9
26
2
flag Япония ЯпонияJP
12
4
5
21
3
flag США СШАUS
10
11
9
30
4
flag ОКР ОКРROC
7
8
5
20
5
flag Австралия АвстралияAU
6
1
9
16
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
5
6
5
16
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
4
2
5
11
8
flag Германия ГерманияDE
3
2
5
10
9
flag Франция ФранцияFR
3
2
3
8
10
flag Нидерланды НидерландыNL
2
6
3
11
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять